На сайте МИД Грузии появился русский язык
05:44, 17 марта 2009Политика
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В дополнение к грузинскому и английскому
На новом сайте грузинского министерства иностранных дел появился русскоязычный раздел . Новый сайт грузинского МИД запущен во второй половине дня 16 марта. Он состоит из трех языковых разделов: русского, английского и грузинского. До этого материалы публиковались только на английском и грузинском языках.
Глава департамента отношений с международными организациями МИД Грузии Серги Капанадзе подчеркнул, что новый сайт позволит более подробно ознакомиться с “теми темами, которые освещает внешнеполитическое ведомство Грузии".
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