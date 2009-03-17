На сайте МИД Грузии появился русский язык

На новом сайте грузинского министерства иностранных дел появился русскоязычный раздел . Новый сайт грузинского МИД запущен во второй половине дня 16 марта. Он состоит из трех языковых разделов: русского, английского и грузинского. До этого материалы публиковались только на английском и грузинском языках.

Глава департамента отношений с международными организациями МИД Грузии Серги Капанадзе подчеркнул, что новый сайт позволит более подробно ознакомиться с “теми темами, которые освещает внешнеполитическое ведомство Грузии".