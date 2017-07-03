Итальянский журналист Рокелли заехал на Донбасс без разрешения - Енин

Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли в 2014 году попал в Славянск, не согласовывая эту поездку с официальной властью Украины.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин во время брифинга в понедельник, 3 июля, пишет Украинская правда.

"Господин Рокелли посетил так называемую "серую зону" без согласования этого визита с официальной властью Украины. Тем не менее, мы понимаем озабоченность и обеспокоенность близких и родственников господина Рокелли и так же как и представители итальянской стороны хотели бы добиться справедливости", - сказал Енин.

"В случае если итальянская сторона передаст нам убедительные доказательства его причастности, то безусловно они будут приняты во внимание", - сказал Енин.

Он также рассказал, что зона, где погиб журналист на момент совершения преступления не находилась под контролем украинских правительственных сил.

"Пока украинские войска получили контроль над этой территорией прошло еще как минимум 2-месяца. Соответственно первые смогли провести следственные действия с определенным течением времени. Безусловно это все не способствует установлению истины", - сказал Енин.

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Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 2014 года в Славянске.

Как заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его русского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Марков, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела с которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

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Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.