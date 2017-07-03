Председатель Парламентской ассамблеи НАТО выразил уверенность, что Украина станет членом Альянса

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет членом Североатлантического альянса. Об этом он заявил на совместном с председателем Верховной Рады Андреем Парубием брифинге.

Читайте такжеВ Парламентской ассамблее НАТО призывают страны Запада не отказываться от Украины "Еще очень много необходимо сделать на этом пути, но мы видим очень большой прогресс, и мы уверены, что Украина сможет стать членом НАТО. И мы, как Парламентская ассамблея, будем поддерживать ее в этом", - заявил он.

Алли добавил, что сейчас обсуждается вопрос о визите ПА НАТО в Украину: "Это тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем. И я надеюсь, что мы сможем приехать сюда в полном составе ассамблеи и провести здесь ее заседание в ближайшее время".

Также он заявил, что защита и поддержка Украина - это защита и поддержка и европейских стран. "Украина является форпостом западных демократий и общих ценностей. Мы знаем, что поддержка Украины - это поддержка нас самих, охрана и защита Украины - это защита нас самих", - сказал председатель ПА НАТО.