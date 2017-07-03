В Украине стартовала неделя НАТО

Сегодня в Киеве председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз открыла 95 семинар Роуза-Рота «Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе», сообщает пресс-служба партии.

«Ключевой темой семинара является безопасность и стабильность Черноморского региона, которая за последние годы, благодаря усилиям Российской Федерации, превратился в реальную угрозу стабильности и безопасности как мировой так и региональной. Уровень экспертов, приглашенных к участию в семинаре, гарантирует нам и качество презентации, и качество дискуссии», - заявила во вступительном слове Ирина Фриз.

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Народный депутат сообщила, что в семинаре принимают участие более 150 участников из 25 государств-членов НАТО, ассоциированных членов, международных организаций и гражданского общества.

«Хочу поздравить всех с тем, что наш семинар открывает неделю НАТО в Украине. Сегодня днем ​​в Верховной Раде Украины состоится торжественное заседание, которое будет посвящено 20-летию подписания Хартии сотрудничества между Украиной и НАТО», - заявила Ирина Фриз.

Как сообщал УНИАН, Украина получит от НАТО оборудование по киберзащите на свыше 1 миллионов евро.