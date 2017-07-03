САП обязательно подготовит новое представление на Дейдея - Холодницкий

САП обязательно подготовит и направит в Верховную Раду новое представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Об этом написал руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

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Глава САП выделил три момента по сегодняшнему заседанию Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины, которое, по его словам, "иногда напоминало цирк".

"Первый. Согласно украинскому законодательству, все лица равны перед законом. Почему народные депутаты не предоставили возможности органам досудебного следствия провести надлежащие следственные действия как это было бы с “простыми” гражданами и установить имеются ли основания для составления обвинительного акта, или нет?", – апеллирует Холодницкий.

"Второй. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины не должен подменять собой весь парламент (и вообще суд) и фактически узурпировать принятие решения о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов и установление наличия или отсутствия вины депутата", - пишет глава САП.

"Третий. САП обязательно подготовит и направит новое представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности вышеуказанного народного депутата Председателю Верховной Рады Украины", – подчеркивает Холодницкий.

Он отметил, что САП и в дальнейшем будет отстаивать свою позицию на заседаниях Регламентного комитета ВР и по другим народным депутатам на этой неделе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в регламентном комитете Верховной Рады назвали необоснованным представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция "Народного фронта"), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

Генпрокурор также отметил, что у следствия есть аудиофайлы, которыми "опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой заеме на 3,5 млн грн от гражданина Линчевского".