В Парламентской ассамблее НАТО призывают страны Запада не отказываться от Украины

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли призвал страны Запада не отказываться от Украины. Об этом он сказал в своем выступлении на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

Читайте такжеВ Украине стартовала неделя НАТО"Я призываю своих коллег на Западе не отказываться от Украины. Мы должны быть терпеливыми", - сказал он.

"Было относительно легко поддерживать Украину после Евромайдана в атмосфере революционного энтузиазма и высоких ожиданий. Но сейчас внимание к Украине уменьшилось в то время, когда эта страна нуждается в нашей помощи как никогда раньше", - добавил он.

При этом он отметил достигнутый Украиной прогресс на пути реформ.

"За последние 20 лет мир изменился, и изменилась Украина. Прежде всего, была укреплена европейская идентичность Украины. Сегодняшняя Украина знает, чего она хочет и где ее место. Впереди долгая дорога, но Украина находится на правильном пути и движется очень быстро. Парламентская ассамблея НАТО решительно будет делать все возможное, чтобы поддержать Украину", - сказал Алли.

Он сказал, что с момента начала агрессии в 2014 году на востоке Украины продолжаются военные действия, массово нарушаются права человека в оккупированном Россией Крыму. Также он обратил внимание на тяжелую экономическую ситуацию в Украине, но, по его словам, неправильно недооценивать положительные изменения, которые произошли в течение этих лет.

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО убежден, что масштаб реформ, который начала Украине после избрания нового президента в 2014 году, действительно впечатляющий. В частности, к этим реформам Алли отнес создание Национального антикоррупционного бюро Украины, реформирование судебной системы, внедрение электронного декларирования имущества, проведение децентрализации, диверсификация источников энергии и другие реформы.

"Конечно, внедрение должным образом законодательства требует внимания и к другим сферам жизни - к борьбе с коррупцией, к приватизации государственных предприятий и к пенсионной реформе", - добавил он.

"Реформы являются впечатляющими, особенно в контексте дальнейших военных действий на востоке Украины и оккупации Крыма Россией", - подчеркнул Алли.

Также он выразил надежду, что Украина достигнет успеха на пути реформ.