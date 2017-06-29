Украина получит от НАТО оборудование по киберзащите на свыше 1 миллионов евро - Климпуш-Цинцадзе

Киев в рамках реализации трастового фонда Украина - НАТО по вопросам кибербезопасности в ближайшее время получит оборудование и технику для борьбы с кибератаками на свыше 1 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве.

«Относительно трастового фонда по кибербезопасности - это один из тех фондов, который активно используется. На этот момент мы ждем предоставления техники, оборудования, которые смогут обеспечить более активную и более состоятельную систему киберзащиты, от Румынии, которая является лидерской страной именно в этом трастовом фонде», - заявила она.

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Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина будет вести дискуссии о дополнительном наполнении этого трастового фонда. «Потому что Украина оказалась опять же на первой линии атаки, на первой линии огня относительно этих кибератак... Это достаточно длительный процесс. С нашей стороны эту деятельность координирует СБУ. Было проведено серьезное исследование, было определено оборудование, которое бы помогло Украине в защите своей кибербезопасности», - сказала она.

«Соответственно, были предоставлены эти предложения румынской стороне, уже были проведены тендеры и закуплено оборудование. Это вопрос месяцев максимум, а я думаю, недель, когда оно поступит в Украину... Это точно больше миллиона евро, но сколько точно, не помню», - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНИАН, 28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака, которой накануне потерпела Украина, лишь подчеркивает важность помощи, которую предоставляет Альянс для усиления киберобороны Киева.

27 июня крупнейшей хакерской атаки, которая распространяла вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, понесли украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские СМИ и ряд других крупных предприятий.