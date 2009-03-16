Вице-премьер РФ Иванов назвал россиян «второй нефтью»

Ключевой ресурс новой экономики - это люди, и в человеческий капитал нужно инвестировать средства, заявил вице-премьер РФ Сергей Иванов, выступая в Петербурге на торжественной собрании, посвященном 150-летию со дня рождения великого русского ученого, изобретателя радио Александра Попова. "Мы полностью сознаем, что Россия богата не только углеводородными ресурсами. Люди - вот наша "вторая нефть", которая в условиях становления экономики знаний по своему значению вскоре займет заслуженное первое место", - сказал Иванов.

РИА Новости