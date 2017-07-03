Житомирская ОГА начала прием конкурсных предложений от институтов гражданского общества для реализации их проектов

Житомирская облгосадминистрация начала прием конкурсных предложений от институтов гражданского общества области для реализации их проектов, сообщает пресс - служба ОГА.

Как сообщал УНИАН, соответствующее решение утвердил областной Координационный совет по вопросам содействия в развитии гражданского общества в области 21 июня этого года.

Общий фонд финансовой поддержки, который выделяется из областного бюджета, составляет 1 млн грн.

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Гранты будут предоставляться институтам гражданского общества на проекты по тематическим направлениям: социально-экономическое развитие области, внедрение реформы децентрализации, национально-патриотическое воспитание детей и молодежи и спорт, культурно-просветительские мероприятия, проведение социологических исследований, др.

"Институт гражданского общества может подать только 1 конкурсное предложение. Оптимальная сумма гранта – до 100 тыс. грн , однако будут рассматриваться и проекты с другими бюджетами", - отмечают в облгосадминистрации.

С условиями конкурсного предложения можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.Там также сообщается, по каким именно критериям Координационный совет будет определять победителей.

Конкурсные предложения будут приниматься в рабочие дни (понедельник-четверг: с 9.00 до 18.15; пятница: с 9.00 до 17.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00) по адресу : г. Житомир, майдан имени С.П. Королева, 1, каб. 225 (управление информационной деятельностью и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации). Контактные телефоны : (0412) 47-46-18; 47-46-25.

Прием документов продлится с 1 до 30 июля 2017 года.