Балога и без очков увидел, что у Тимошенко с Черновецким - мир и любовь

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА призывает правительство немедленно рассмотреть на специальном заседании ситуацию в Киеве и работу столичной городской государственной администрации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛОГА.

По его словам, Секретариат Президента Украины затребовал от Кабинета министров и Киевской городской государственной администрации безотлагательного отчета о выполнении поручений главы государства, которые были сделаны 4 марта во время совещания относительно проблем Киева и работы городской власти.

По его словам, Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству определить конкретные мероприятия на реализацию Киевом функции столицы, проанализировать выполнение бюджета города и подготовить предложения для устранения обнаруженных проблем, разработать законодательные инициативы для разграничения полномочий органов местного самоуправления и государственных администраций. КГГА должна отчитаться главе государства о том, как выполнено его поручение о немедленном прекращении действия резонансных актов городской власти, в частности, о внедрении платной медицины и новых местных сборов, а также о подготовке проектов решений относительно обоснованного размера жилищно-коммунальных тарифов.

«Столичное начальство и городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ зря надеются, что им удастся избежать жесткого и принципиального разговора о реальном состоянии дел в Киеве. Проблем в столице не уменьшилось, в том числе и в тех сферах, которые стали предметом острой критики главы государства. Кризис захватывает в столице все новые плацдармы, однако единственным заметным действием киевского председателя за последнее время стали не быстрые антикризисные решения, а пение на юмористическом шоу. Однако КГГА должна быть не театром одного актера, а эффективным, ответственным органом власти, который работает исключительно в интересах киевской общины. Анекдотами со сцены бюджет не наполнишь, тепло в квартирах не сохранишь и дороги не починишь», - сказал В.БАЛОГА.

Он напомнил, что Президент уже уволил несколько заместителей председателя Киевской горгосадминистрации. По словам В.БАЛОГИ, это «кадровое уплотнение имеет целью оптимизировать роботу КГГА, ускорить принятие необходимых для города решений. Глава государства готов сделать и другие управленческие шаги для наведения порядка в столице».

Руководитель Секретариата Президента убежден, что кризисная ситуация в Киеве давно стала основанием для немедленного рассмотрения на заседании Кабинета министров. Именно к компетенции правительства относится определение, насколько качественно и полно выполняет КГГА функции исполнительной власти столицы, тем более, что системные просчеты в управлении мегаполисом очевидны и понятны. Однако Кабмин проявляет удивительную апатию к проблемам Киева, в том числе и к незаконным и самовольным нициативам столичного градоначальника, считает В.БАЛОГА.

«Причина этого простая: лично у премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ мир и любовь. И без очков видно, что вся обличительная риторика «сердечных» в адрес киевской власти внезапно свернулась. Впрочем, ничего странного не произошло, поскольку между собой договорились двое популистов, которые к тому же построили этот союз на взаимной корыстной заинтересованности», - уверен руководитель Секретариата Президента.

По его мнению, правительство должно немедленно обсудить весь комплекс проблем, связанных с деятельностью КГГА, и принять адекватные решения. Нет никаких препятствий для того, чтобы созвать это специальное совещание уже в ближайшие дни. В случае, если такое заседание Кабмина не состоится из-за личного противодействия со стороны Ю.ТИМОШЕНКО, тогда состояние дел в Киеве может быть рассмотрено на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны, отметил В.БАЛОГА.

«Не питаю особых надежд, что Кабинет министров займется кризисом в столице, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно на личной встрече заключили мировое соглашение и договорились помогать друг другу. Все одиничные выпады в адрес киевской власти - всего лишь бутафория. Если заседание правительства с критическим анализом положения, в котором оказался Киев, все же не состоится, тогда будут найдены другие способы влияния на столичное руководство. В частности, буду апеллировать к Президенту о созыве СНБО, который на сегодня единственный способен дать всестороннюю и беспристрастную оценку состоянию дел в Киеве», - подчеркнул В.БАЛОГА.