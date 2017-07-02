Незаконно арестованного зампредседателя Меджлиса Чийгоза не пускают на похороны матери – адвокат

Незаконно арестованного оккупационными властями Крыма заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза не пускают на похороны матери.

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Об этом адвокат Николай Полозов написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью после тяжелой и продолжительной болезни умерла Чийгоз Алие Абдураимовна - мама Ахтема Чийгоза. Похороны (дженазе) должны состояться сегодня, как того требуют религиозные предписания», - отметил адвокат.

Он призвал российские власти проявить гуманизм и предоставить возможность Чийгозу быть присутствующим на похоронах.

Позже Полозов сообщил, что в СИЗО, где содержат зампредседателя Меджлиса, отказались принять заявление о предоставлении ему возможности принять участие в похоронах.

«Только что супруга Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова попыталась передать в СИЗО Симферополя заявление о предоставлении ему сегодня возможности принять участие в церемонии похорон его матери. Дежурный отказался принять - воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет», - сообщил адвокат.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

20 июня Чийгоза вывозили в Бахчисарай, где он смог попрощаться с умирающей матерью.

22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза.