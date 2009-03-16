Тягнибок понял, что дорога в Верховную Раду ему открыта

Председатель политической партии “Всеукраинское объединение “Свобода” Олег ТЯГНИБОК отмечает, что результат возглавляемой им политической силы на внеочередных выборах депутатов Тернопольского областного совета засвидетельствовал возможность украинских националистов самостоятельно пройти в Верховную Раду на следующих парламентских выборах.

Об этом О.ТЯГНИБОК заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

“Предвыборный процесс был чрезвычайно сложным. Это было определенное испытание для Украины и для украинцев. Его можно оценивать как определенный перелом, переход от одной политической властной эпохи к другой”, - сказал лидер ВО “Свобода”, добавив, что “время неидеологических цветных мегаблоков из фантиков, гигапартий начинает отходить”.

В то же время О.ТЯГНИБОК признает, что борьба за места в Тернопольском облсовете еще не завершилась. “Они (политические оппоненты ВО “Свобода” – УНИАН) так просто не сдаются. Они зубами держатся за власть, поэтому и предвыборная гонка была настолько скандальной. И я не могу сказать, что все это уже завершается. Ожидается, наверное, какое-то опротестование, какие-то дальнейшие попытки сорвать процесс формирования представительской власти в Тернопольской области и дискредитации победителей этих выборов”, - объяснил политик ситуацию в регионе.

Вместе с тем О.ТЯГНИБОК заметил, что не совсем доволен полученным ВО “Свобода” на выборах результатом. “Мы ожидали иметь лучший результат. Кроме этого, являются определенной неожиданностью результаты наших оппонентов”, - сказал он и отметил, что с Партией регионов в Тернопольской области представители “Свободы” не будут сотрудничать. “Это исключено!”, - подчеркнул О.ТЯГНИБОК.

Он объяснил, что в известной степени высокая поддержка Партии регионов в Тернопольской области предопределена как общим разочарованием и “грызней” “помаранчевых” и “белосердечных” между собой, так и влиянием на севере Тернопольской области Украинской православной церкви Московского патриархата.

“Победа на тернопольских выборах да еще с таким результатом открывает нам дорогу в парламент. На этих выборах мы окончательно сломали миф, который существовал на протяжении последних лет, о непрохождении националистов и “Свободы””, - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он объяснил, что результаты выборов в Тернопольский облсовет наконец сломают этот стереотип, и рейтинг возглавляемой им партии поднимется по всей Украине. “Поскольку те, кто остерегались за нас голосовать из-за возможности зачисления голосов кому-то другому, наверное, уже потеряли такие опасения. Также тернопольские выборы развеяли миф о том, что в настоящее время действующие политические силы навечно будут оставаться у власти. Политическая карта Украины сейчас начнет серьезно меняться”, - убежден О.ТЯГНИБОК.

Он также заметил, что обвинение ВО “Свобода” в антисемитизме и русофобстве является инсинуациями с целью сформировать в лице украинских националистов образ врага.

“Я могу четко зафиксировать нашу позицию: мы не выступаем и не выступали против представителей национальных меньшинств, проживающих в Украине. Мы выступаем только в защиту прав национального большинства, то есть украинцев, и хотим, чтобы другие с уважением относились к нам”, - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись внеочередные выборы депутатов Тернопольского областного совета. По предварительным данным Комитета избирателей Украины, на этих выборах ВО «Свобода» получила 35% голосов избирателей, партия «Единый центр» - 14%, Партия регионов - 10%, БЮТ - 8%, Украинская народная партия - 8%, «Народный Союз Наша Украина» - 5% и Блок Литвина - 4%.