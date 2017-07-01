Создание министерства ветеранов войдет в повестку дня американо-украинских отношений

На встрече Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом было заявлено о необходимости создания Министерства ветеранов Украины и поддержке этого процесса со стороны США. Об этом стало известно из источника, близкого к Белому дому.

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Поддержка процесса создания Министерства по делам ветеранов в Украине высказана также в офисе Комитета Сената США по внешней политике, а также со стороны членов Сената США Роя Бланта, Бенджамина Кардина, Джин Шахин и Роберта Портмана. Об этом стало известно от участников делегации Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и инвалидов, которая посетила Вашингтон на этой неделе.

"Поддержку со стороны США в организации эффективной системы заботы об украинских ветеранов я считаю таким же приоритетом, как и предоставление Украине летальной оружия", - заявил Александр Третьяков, председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и инвалидов.

Государства-лидеры НАТО уже давно участвуют в различных вооруженных конфликтах. Этот опыт заставил их искать эффективные способы помощи своим военным ветеранам. В большинстве случаев частью решения стало создание соответствующих отдельных министерств. Таким путем пошли США, Великобритания, Канада, Австралия, Хорватия, Южная Корея.

Сейчас в Украине действует 19 субъектов по обеспечению реализации прав на льготы и другие государственные гарантии ветеранов. Учитывая количество этих ведомств, чрезвычайно тяжело проконтролировать поток средств, выделяемых на социальную поддержку этой категории граждан. Сосредоточение материальной базы в одном министерстве лучше обеспечит целевое использование средств и одновременно контроль за их расходованием.

Как известно, поддержка ветеранов является одним из приоритетов Президента США Дональда Трампа.

21 млн граждан США, или 7% всего населения, являются ветеранами вооруженных сил США.

Сенатор Рой Блант является вице-председателем фракции Республиканской партии Сената. Семь раз избирался в Конгресс в округе в Миссури. Раньше чем кто либо другой за всю карьеру был избран координатором большинства в Конгрессе. В первый же год сенатской каденции был избран в руководство фракции.

Сенатор Роберт Портман семь раз избирался в Республиканский конгресс. Торговый представитель США в администрации Дж.Буша в 2005-2006 годах. Директор Управления бюджета в Администрации Буша в 2006-2007 годах. Избран в Сенат в 2010 году и переизбран в 2016 году. Сенатор Портман является одним из инициаторов и активных сторонников решений о санкциях в отношении России, а также предоставлении Украине летального оружия.