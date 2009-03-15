ЕЦ призвал БЮТ научиться достойно проигрывать

Блок Юлии Тимошенко продолжает применять грязные технологии для срыва выборов в Тернопольский облсовет.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Единого центра”.

Как заявляет “Единый центр” со ссылкой на свои источники, “представители БЮТ активно обзванивают жителей области с предложением не приходить и не принимать участие в досрочных выборах в областной совет”.

При этом “ЕЦ” напоминает, что “БЮТ также активно блокировал народное волеизъявление в парламенте, судах. Доходило даже к физической блокировке типографии, где печатались бюллетени”.

“Единый центр” призывает БЮТ придерживаться этических норм и избирательного законодательства, а также научиться достойно проигрывать. “К этому им нужно привыкать. Ведь, как показали последние социологические исследования, тенденция падения рейтинга БЮТ в области катастрофическая. Еще год назад их поддерживало свыше 60% избирателей, две недели назад – немногим больше 10%”, - отмечают в “Едином центре”.