Концерн "АВЕК" на период кризиса поддержит предпринимателей

Народный депутат Украины, почетный президент Концерна «АВЕК» Александр ФЕЛЬДМАН объявил о том, что руководство Концерна вводит арендные скидки на 30-50% для предпринимателей харьковского торгового центра «Барабашово».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе концерна, свое заявление А.ФЕЛЬДМАН сделал во время встречи с предпринимателями ТЦ «Барабашово», посвященной обсуждению вопросов антикризисной поддержки харьковских предпринимателей.

Депутат-бютовец сообщил присутствующим, что администрация Торгового центра в период экономического кризиса не планирует индексировать и тем более повышать существующие ставки аренды.

При этом А.ФЕЛЬДМАН дал поручение директору ТЦ «Барабашово» Андрею ШЕСТАКОВУ разработать справедливый механизм снижения уже существующих арендных ставок на 30-50%, а также наложить мораторий на повышение стоимости услуг и тарифов для предпринимателей ТЦ «Барабашово». Кроме того, администрации ТЦ «Барабашово» поручены совместно с предпринимателями в недельный срок разработать систему антикризисных льгот и утвердить действие данной схемы на весь период преодоления экономического кризиса в Украине.

“Ни на уровне государства, ни на уровне города, ни на уровне «Барабашово» я не оставлю вас один на один со своими проблемами», - заявил А.ФЕЛЬДМАН, добавив, что видит свою задачу в том, чтобы на государственном уровне отстаивать интересы предпринимателей.

«Именно для того чтобы «потом не прятать глаза», я и ряд депутатов-харьковчан сознательно пошли на конфликт с парламентским комитетом по налогам и заблокировали введение нового рыночного налога вместо существующего рыночного сбора, не дали отменить фиксированный налог, не позволили принять закон о дополнительном отчислении в Пенсионный фонд с каждого торгующего на рынках. Несмотря на кризис, мы продолжаем начатые капитальные проекты, выносим коммуникации, реконструируем дороги и помогаем городу. Мы не свернули ни одной социальной и благотворительной программы и не собираемся сокращать рабочие места», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.