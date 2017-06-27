ПАСЕ приняла резолюцию о процедуре отставки президента Аграмунта
Всего в голосовании приняло участие 197 членов ПАСЕ, из которых 154 поддержали внесение изменений в регламент ассамблеи.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по процедуре отставки действующего президента Педро Аграмунта.
Как передает корреспондент УНИАН, голосование состоялось после дебатов, которым предшествовало выступление докладчика по вопросу внесения изменений в регламент ПАСЕ, депутата от Швейцарии, социалиста Лилиан Мори Паскер.
Всего в голосовании приняли участие 197 членов ПАСЕ, из которых 154 поддержали внесение изменений в регламент ассамблеи. В то же время, 30 членов проголосовали против и 13 воздержались.
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Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.
Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.
28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.
Кроме того, 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента Ассамблеи.