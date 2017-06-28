Украина готовит телефонную конференцию стран "нормандского формата" - Климкин

Украина намерена организовать телефонную конференцию стран - членов "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил во вторник в Риме министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся в Италии с двухдневным рабочим визитом, сообщает Радио Свобода.

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На пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве Италии Климкин сообщил, что телефонная конференция между главными представителями Украины, России, Германии и Франции должна состояться в ближайшее время, "речь идет о считанных днях".

По словам Климкина, на телефонную дискуссию Киев "выносит четкий вопрос: Россия больше не должна иметь возможности нарушать Минские соглашения".

"Москва должна прекратить обстрелы, вывести нерегулярные войска, разрешить контроль со стороны ОБСЕ на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, освободить пленных и способствовать проведению свободных выборов", - зявил Климкин в Риме.

Как сообщал УНИАН, президент Французской Республики Эммануэль Макрон допускает возможность встречи лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе в июле.