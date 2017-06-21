У Путина рассказали, когда состоится телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

Встреча лидеров "нормандской четверки» в ходе саммита G20 в июле в Германии не планируется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "ТАСС".

В то же время, Ушаков заявил о телефонном разговоре.

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"Имеется в виду провести телефонный разговор (лидеров, - ред.), который сейчас готовится", - уточнил он. "Его дата не определена, сейчас этот вопрос не принят, но, очевидно, (разговор, - ред.) будет до конца июня", - сказал Ушаков.

Как сообщал УНИАН ранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что встреча лидеров «нормандской четверки» обязательно состоится, но ей может предшествовать двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Встреча обязательно состоится, потому что так оно работает. Конкретно: день, к сожалению, не смогу сказать. Могу сказать, что в ближайшее время вы сами увидите, какие встречи состоятся», - сказал Пристайко.