Заместитель Луценко расскажет о раскрытии резонансных преступлений. Пресс-конференция в МВД

Сегодня в 15.30 в Министерстве внутренних дел Украины (ул.Богомольца, 10) состоится пресс-конференция заместителя министра внутренних дел Украины - начальника криминальной милиции Владимира ЕВДОКИМОВА относительно результатов работы милиции по раскрытию резонансных преступлений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, аккредитация журналистов проводится по телефонам: (044) 254-75-22, 256-11-01.