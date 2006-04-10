Заместитель Луценко расскажет о раскрытии резонансных преступлений. Пресс-конференция в МВД
13:24, 10 апреля 2006Политика
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Сегодня в 15.30 в Министерстве внутренних дел Украины (ул.Богомольца, 10) состоится пресс-конференция заместителя министра внутренних дел Украины - начальника криминальной милиции Владимира ЕВДОКИМОВА относительно результатов работы милиции по раскрытию резонансных преступлений.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, аккредитация журналистов проводится по телефонам: (044) 254-75-22, 256-11-01.
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