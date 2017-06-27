Геращенко об изменениях в регламенте ПАСЕ: Аграмунт и Кремль получили замечательную пощечину

Парламентская ассамблея Совета Европы должна начать официальную процедуру импичмента в отношении действующего президента Педро Аграмунта. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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"Результатами голосования в ПАСЕ довольны. Аграмунт и Кремль получили замечательную пощечину. Следующий шаг - официальный импичмент и позорная политическая пенсия. Зато можно будет вволю ездить в Москву, Питер, Ростов и Сирию...", - заявила Геращенко.

"154 из 197 присутствующих в зале членов ПАСЕ проголосовали за изменения в регламент ассамблеи. Только 30 против. Это больше, чем 2/3 делегатов ПАСЕ, которые, по сути, выразили недоверие человеку без чести и совести, случайному проходимцу на посту президента ПАСЕ Аграмунту, который колотит Ассамблею уже год своими позорными действиями. Это недоверие. Он должен немедленно сам подать в отставку. Но он сбежал в Испанию... и поэтому теперь мы должны проголосовать за импичмент и имеем на это регламентные нормы. Первый импичмент в истории ПАСЕ. Вот что бывает с друзьями Кремля, любителями черной икры и рублей, вояжей в Москву и Питер", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ одобрила резолюцию относительно процедуры отставки президента Аграмунта.

Всего в голосовании приняло участие 197 членов ПАСЕ, из которых 154 поддержали внесение изменений в регламент ассамблеи. В то же время, 30 членов проголосовали против и 13 воздержались.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ. Кроме того, 2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента Ассамблеи.