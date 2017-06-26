Порошенко: сегодня во Франции было достигнуто большое количество договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время его поездки во Францию было достигнуто большое количество договоренностей.

Об этом глава государства сказал на встрече с украинской общиной во французском Санлиси, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Сегодня было достигнуто очень большое количество договоренностей. Первая - преданность Франции «нормандскому формату». Франция вместе с нами! И не только Франция, не только Германия, но и весь Европейский Союз, потому что президент Франции Макрон и канцлер Германии Меркель представляют не только Францию и Германию, а весь ЕС в солидарности в нашей борьбе. В борьбе за нашу территориальную целостность, за наш суверенитет, за нашу независимость, за нашу свободу и за нашу демократию. И мы пользуемся стопроцентной поддержкой наших партнеров, чего никогда до этого не было», - отметил Порошенко.

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Он отметил, что «во времена экс-президента Виктора Януковича и до этого Украина всегда была нерукопожимаемой».

«Сегодня с нами координируют усилия по безопасности Европы во всем мире», - подчеркнул президент Украины.