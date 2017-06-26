Шестеро депутатов пропустили все заседания Рады в июне

Комитет избирателей Украины в рамках проекта «Дословно» проанализировал посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады. По данным исследования шестеро народных депутатов пропустили все заседания парламента в июне. Об этом сообщается на сайте КИУ.

Среди таких депутатов Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Вячеслав Богуслаев («Воля Народа»), Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош (внефракционные), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть. Эти депутаты не посетили ни одного заседания Совета по данным письменной, так и электронной регистраций. Еще 43 нардепа пропустили больше половины заседаний Совета.

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В июне лучше всего посещали заседания ВРУ депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и «Народного Фронта», хуже – «Воли Народа» и «Оппозиционного блока».

В среднем на заседаниях Совета было зарегистрировано 91% депутатов фракции РПЛ, 88% – «Народного Фронта», 87% – БПП, 86% – ВО «Батькивщина», 80% – «Самопомочи», 77% – группы «Видродження», 76% – группы «Воля Народа», 73% – внефракционных депутатов, 70% – «Оппозиционного блока».

Всего в июне состоялось 11 пленарных заседаний Совета. В среднем на них были зарегистрированы 351 из 422 народных депутатов.