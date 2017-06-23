Законопроект о реинтеграции Донбасса: ОРДЛО могут получить новый статус

Законопроект о реинтеграцию Донбасса содержит положения о распространении статуса оккупированных территорий на отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"Что касается оккупированных территорий, действительно, в соответствии с законодательством Украины, оккупированной считается по состоянию на данный момент Автономная республика Крым и город Севастополь - временно оккупированными, и в новом законопроекте действительно содержатся положения распространения статуса оккупированной территории на отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - сказал дипломат.

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"Учитывая то, что мы объединили вокруг Украины мощную коалицию государств, которые поддерживают нас в нашей борьбе с российской агрессией, речь идет не о том, что нам надо получить согласие от наших партнеров, от Соединенных Штатов, от Германии, но в атмосфере сотрудничества и партнерства, потому что обычно информируем наших партнеров о намерениях, которые у нас существуют ", - сказал Макеев.

"Но конечно же, последнее слово в этом за украинскими законодателями", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен определять пути восстановления государственного суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях, не повлияет на Минский переговорный процесс.