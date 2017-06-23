Законопроект о реинтеграции Донбасса не повлияет на Минский процесс – МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен определять пути восстановления государственного суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях, не повлияет на Минский переговорный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал журналистам.

«Я слышал о трех различных вариантах одного и того же (законопроекта) с разными названиями и разными концепциями. Я не связываю непосредственно закон о реинтеграции, деоккупации... Я не связываю непосредственно это с интенсификацией переговоров в Минском формате», - сказал Пристайко.

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Он напомнил, что Минскому формату фактически скоро будет уже три года.

«Мы пытаемся решить дипломатическими методами. То, что говорит этот закон, мы говорим о своих подходах к тому, как мы будем решать вопрос нашего востока», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщил, что положения законопроекта по реинтеграции Донбасса в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности.