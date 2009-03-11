Яценюк: ВР как можно скорее должна отменить льготы и неприкосновенность

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Верховная Рада Украины должна в первоочередном порядке рассмотреть внесенный им законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно отмены депутатских льгот и неприкосновенности).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал во время встречи с журналистами в Черкассах.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что ряд политических сил говорят о необходимости таких изменений, но в то же время законопроект не включается в повестку дня.

Обращаясь к руководству парламента и самым многочисленным фракциям, он отметил: “Меньше деклараций, больше действий».

А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что во время его председательства в парламенте депутаты приняли изменения в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности. Он отметил, что для завершения процедуры их принятия необходимо вынести на голосование эти изменения. По его словам, парламент должен принять законопроект об отмене депутатских льгот и “завершить изменения в Конституцию, которые были начаты в прошлом году”.

Как сообщал УНИАН, 3 марта А.ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно ограничения льгот)».

Проектом предусмотрена отмена обязательного государственного страхования жизни и здоровья народного депутата Украины, бесплатного получения санаторно-курортных путевок. Существенно сокращаются права народных депутатов на транспортное обеспечение, в частности, на бесплатный проезд, пользование залами для официальных делегаций, парковку автомобиля на всей территории Украины, пользование транспортом Верховной Рады и т.п.

В документе также предлагается отменить статью 35 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» – «Обеспечение народных депутатов Украины жилыми помещениями», в соответствии с которой они имели право на создание надлежащих жилищных условий путем предоставления жилья государством или компенсации расходов на жилье.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК предлагает сократить количество помощников-консультантов народного депутата с 31 до 11, и только 2-м (по действующему закону 4-м) предоставлять статус государственных служащих.

Данным законопроектом также предлагается отменить статью 27 - «Неприкосновенность народного депутата Украины».

При этом автор законопроекта отмечает необходимость внести изменения в Конституцию Украины по данному вопросу.