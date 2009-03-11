Янукович пожаловался Европарламенту на посольства стран ЕС

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал руководителей ЕС соблюдать права человека при оформлении виз украинцам.

Об этом говорится в его обращении к премьер-министру Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС, Миреку ТОПОЛАНЕКУ, президенту Европейской Комиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ, председателю Европейского парламента Гансу-Герту ПЁТТЕРИНГУ и к председателю делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Адриану СЕВЕРИНУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, в обращении отмечается, что "Партия регионов, я лично и мои коллеги в парламенте получают тысячи обращений украинцев, в которых выражается возмущение визовыми процедурами в консульских учреждениях некоторых стран ЕС, которые нередко приводят к нарушению прав человека, унижению достоинства наших граждан”. Он отмечает, что граждане сетуют на то, что консульства неоправданно увеличивают перечень документов для получения шенгенских виз, практически не выдают долгосрочные визы – сроком до пяти лет, не применяют упрощенный порядок выдачи виз, а также используют для оформления документов посредников – коммерческие структуры, которые берут отдельную плату за свои услуги. В обращении говорится, что “при этом растет количество отказов в получении виз”.

"Страны Евросоюза не во всем придерживаются буквы и духа договоренностей об упрощенном визовом режиме между нашими странами, хотя Украина пунктуально соблюдает все свои обязательства, в частности, и по реадмиссии лиц", – отмечает В.ЯНУКОВИЧ.

Он призвал руководителей ЕС устранить препятствия для получения украинцами виз, активизировать переговоры о введении безвизового режима с Украиной, а “первым шагом к этому могла бы стать полная отмена платы за визы стран ЕС для граждан Украины”.