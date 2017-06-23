Порошенко поблагодарил Европейский Совет за продление санкций против РФ
Президент поблагодарил Европейский Совет за справедливое решение продлить санкции против России.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейский Совет за решение продлить санкции против России. Об этом он написал на странице в Facebook.
Порошенко назвав соответствующее решение Евросовета справедливым.
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"Вместе с пакетом антироссийских санкций, принятых США, это - яркое синхронное проявление трансатлантического единства и солидарности в борьбе с агрессором и защите территориальной целостности Украины!", - отметил украинский президент.
Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России за невыполнение Минских договоренностей.