Порошенко поблагодарил Европейский Совет за продление санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европейский Совет за решение продлить санкции против России. Об этом он написал на странице в Facebook.

Порошенко назвав соответствующее решение Евросовета справедливым.

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"Вместе с пакетом антироссийских санкций, принятых США, это - яркое синхронное проявление трансатлантического единства и солидарности в борьбе с агрессором и защите территориальной целостности Украины!", - отметил украинский президент.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России за невыполнение Минских договоренностей.