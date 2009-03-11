Суд обязал теризбирком провести выборы в Тернопольский облсовет

Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский областной совет 15 марта 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Свободы”, суд признал аргументы, изложенные в исковом заявлении объединения.

В заявлении шла речь, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и образом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Кроме того, отмечалось в заявлении, статьями 70, 75 Закона Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» признавать выборы недействительными, признавать недействительным голосование, обжаловать решения, действия или бездействие, связанные с местными выборами, могут только избирательные комиссии и суд, а не ответчик. Возможности отмены выборов законодательством вообще не предусмотрено.

В постановлении Верховной Рады Украины от 3 марта 2009 года “О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины “О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета” отмечается, что оно принята в соответствии с пунктом 30 статьи 85 Конституции Украины. Указанная норма Конституции Украины предусматривает, что к полномочиям Верховной Рады Украины относится назначение очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления. Вместе с тем, пункт 30 статьи 85 Конституции Украины не предусматривает полномочий Верховной Рады Украины прекращать такие выборы, то есть обжалуемое постановление прямо противоречит этому пункту, говорилось в исковом заявлении.

Следовательно, в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” 14 января 2009 года начался избирательный процесс внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета, а в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 данного закона запрещается незаконное вмешательство кого-либо в избирательный процесс.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада Украины приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".

Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУ-НС.

4 марта “Свобода” подала исковое заявление в суд для обжалования этого постановления ВР.