Четверо из пяти: в Раде появились почти все нардепы, которых могут лишить неприкосновенности

Сегодня, 22 июня, на работу в Верховную Раду пришли четверо из пяти подозреваемых парламентариев, пишет ТСН.

Издание отмечает, что исключением стал только представитель "Народного фронта" Евгений Дейдей, который по версии следствия, за два года депутатства нажил имущества на 6 миллионов гривен, что в четыре раза превышает официальные доходы нардепа. При этом Дейдей прогуливает заседания давно, аргументируя свое отсутствие в парламенте пребыванием фронте.

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Также не комментирует заинтересованности правоохранителями собственной персоной и нардеп Олесь Довгий. Срок давности его дела о незаконном отчуждении Киевсоветом заповедных земель острова Жукова истекает этой осенью. Как пишет издание, Довгий лишь ненадолго показался в зале. При этом еще один нардеп Сергей Березенко заявил, что о сделке с убытком на 81 миллион гривень не помню и попросил журналистов не заниматься провокациями.

"Я точно не помню, что там было. Если я не ошибаюсь, мне тогда было 19 или 20 лет", - сказал он.

В то же время свое возмущение действиями ГПУ высказал нардеп Андрей Лозовой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 2 миллиона гривень. Следователей он винит в превышении служебных обязанностей.

Возмущенные обвинениями и оба фигуранта янтарного дела – представитель БПП Борислав Розенблат и НФ Максим Поляков. Они объясняют, что про льготы для добытчиков янтаря ходатайствовали, но не за взятки.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн), и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах. Также Генпрокуратура направила в ВР представление на Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн». Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблата, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества». Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря.