Первым результатом работы Координационного совета при Житомирской ОГА является конкурс на гранты для общественных организаций
После завершения приема документов, Координационный совет путем индивидуального оценивания по критериям определит победителей.
Первым результатом работы Координационного совета по вопросам развития гражданского общества при Житомирской ОГА старт конкурса на гранты для общественных организаций.Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Как отмечается в сообщении, с 1 июля этого года начнут прием документов на конкурс и поддержку инициатив общественности, на что из областного бюджета выделено 1 млн грн.
За такое решение сегодня проголосовал Координационный совет при ОГА во время своего первого заседания.
«Объявление о приеме документов с образцами для заполнения и условиям конкурса будет опубликовано на сайте ОГА завтра, 22 июня. Сам прием инициатив от общественности стартует с 1 июля и продлится до 30 июля включительно. Одна общественная организация сможет подготовить 1 проект и получить на его реализацию грант. Оптимальная сумма гранта – до 100 тыс. грн., однако будут рассматриваться проекты и с другими бюджетами», - отмечают в облгосадминистрации.
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После завершения приема документов Координационный совет путем индивидуального оценивания по критериям определит победителей. Кроме того, общественные организации будут приглашены к публичной презентации своих идей.
Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич представил состав Координационного совета при ОГА по вопросам содействия в развитии гражданского общества в области.
Представления Координационного совета состоялось в Центре развития местного самоуправления.
Гундич поздравил 35 представителей, которые вошли в состав совета, и вручил им именные удостоверения.