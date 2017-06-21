Председатель Житомирской ОГА Гундич представил Координационный совет, который будет развивать гражданское общество в области

Как отмечается в сообщении, представление Координационного совета состоялось в Житомире сегодня, 21 июня, в Центре развития местного самоуправления.

Гундич поздравил 35 представителей, которые вошли в состав совета, и вручил им именные удостоверения.

«У меня есть большая надежда, что в таком составе совещательный орган будет эффективным. Координационный совет должен реализовывать Национальную стратегию развития гражданского общества в области, координировать процессы, связанные с бюджетом участии, финансовой поддержкой инициатив общественности. И 1 миллион гривен, которые мы выделили на гранты для общественных организаций, распределять и определять лучшие проекты для финансирования параллельно с онлайн-голосованием будет именно Координационный совет. Поэтому от вас, вашей объективности будет зависеть и активность организаций, которые будут подавать проекты, и воплощение самих идей. Координационный совет – это не поговорить, а скоординировать усилия, чтобы был результат», – отметил председатель ОГА, открывая первое заседание Координационного совета.

Также Гундич отметил, что первым результатом работы Координационного совета будет старт конкурса и прием документов на гранты для общественных организаций.

После вручения удостоверений сопредседателя Координационного совета Ярослав Лагута и Владимир Стельмах продолжили работу первого заседания. Подробнее о составе Координационного совета можно узнать на сайте Житомирской ОГА.