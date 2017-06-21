В Брюсселе Меркель и Макрон оценят выполнение "Минска", санкции против РФ продолжат позже – чиновник ЕС

На саммите Европейского Союза канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эманнуэль Макрон проинформируют лидеров стран и правительств о выполнении Минских договоренностей, решение о продлении действия санкций против России будет принято позже.

Об этом накануне саммита, который состоится 22-23 июня в Брюсселе, собственному корреспонденту УНИАН сообщил чиновник ЕС.

По его словам, вопросы внешней политики будут обсуждаться на второй сессии первого дня саммита.

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"В начале канцлер Меркель и президент Макрон дадут свою оценку выполнению Минских договоренностей. Как вам известно, мы подходим к решению о продлении санкций, связанных с агрессией на востоке Украины, санкций против России, которое должно быть принято не позднее июля", - сказал министр.

При этом представитель ЕС выразил уверенность, что после рекомендаций Меркель и Макрона решение о продлении санкций, как это было в декабре 2016 года, будет иметь технический характер и будет окончательно оформлено после заседания Европейского Совета.