МИД Украины прокомментировал продление "крымского пакета" санкций против РФ

В Украине благодарны за последовательную политику ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя и принятие Советом ЕС по иностранным делам по процедуре «без обсуждения» решения продлить на 12 месяцев срок действия «крымского пакета» санкций против государства-агрессора.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно принятия решения Совета ЕС о продлении санкций против РФ, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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"Мы высоко ценим и постоянное внимание ЕС к развитию ситуации в оккупированном Крыму, которая характеризуется серьезными системными нарушениями в области прав человека, в частности нарастанием репрессий со стороны оккупационных властей против этнических украинцев и крымских татар", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что поддержка ЕС и партнеров является ключевой для восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с международным правом.

"Санкционная политика со стороны наших международных партнеров и последовательное осуждение действий Кремля является одним из эффективных инструментов международного давления на государство-оккупанта", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также заявили, что рассчитывают на продление срока действия секторальных и экономических санкций ЕС против России до полной имплементации ею своих международных обязательств и прекращения агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.