Глава МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы в Украине
Порошенко обсудил с Лагард состояние реформ и перспективы приватизации в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, в ходе которой собеседники обсудили состояние внедрения структурных реформ и перспективы проведения приватизации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
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«Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Украинского государства проинформировал о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы, которое состоялось в ходе заседания Национального совета реформ.
В свою очередь директор-распорядитель МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения.
Собеседники также обсудили перспективы проведения приватизации в Украине, надлежащего функционирования банковской системы, реформирование сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией.
Порошенко поблагодарил директору-распорядителю МВФ за ее личный вклад в поддержке Украины.