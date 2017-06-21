Глава МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, в ходе которой собеседники обсудили состояние внедрения структурных реформ и перспективы проведения приватизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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«Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Украинского государства проинформировал о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы, которое состоялось в ходе заседания Национального совета реформ.

В свою очередь директор-распорядитель МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения.

Собеседники также обсудили перспективы проведения приватизации в Украине, надлежащего функционирования банковской системы, реформирование сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией.

Порошенко поблагодарил директору-распорядителю МВФ за ее личный вклад в поддержке Украины.