Экс-секретарь Госдепа США Олбрайт высказалась за предоставление Украине оборонительного оружия

Бывший секретарь Государственного департамента США Мадлен Олбрайт высказалась за предоставление Украине оборонительного оружия.

Об этом говорится в сообщении официального интернет-представительства главы Украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США (НДИ) во главе с председателем совета директоров этой организации, экс-госсекретарем Олбрайт.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации демократических реформ в нашей стране.

Он проинформировал представителей НДИ о дальнейшем обострении ситуации на Донбассе из-за провокационных действий России и контролируемых ею боевиков.

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Была отмечена необходимость сохранения санкций против РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.

В свою очередь Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.