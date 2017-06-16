Экс-секретарь Госдепа США Олбрайт высказалась за предоставление Украине оборонительного оружия
Олбрайт отметила важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.
Бывший секретарь Государственного департамента США Мадлен Олбрайт высказалась за предоставление Украине оборонительного оружия.
Об этом говорится в сообщении официального интернет-представительства главы Украинского государства.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США (НДИ) во главе с председателем совета директоров этой организации, экс-госсекретарем Олбрайт.
Порошенко выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации демократических реформ в нашей стране.
Он проинформировал представителей НДИ о дальнейшем обострении ситуации на Донбассе из-за провокационных действий России и контролируемых ею боевиков.
Читайте такжеТурчинов обсудил с заместителем генсека НАТО переход Украины на стандарты альянса
Была отмечена необходимость сохранения санкций против РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.
В свою очередь Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.