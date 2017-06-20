Порошенко на встрече с Трампом заявил, что координация совместных усилий принесет мир на Донбасс

Президент Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что эффективная координация совместных усилий принесет мир на Донбасс и поддержит территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом он сказал во время встречи с Трампом в Белом доме в Вашингтоне, которая транслировалась на телеканале NBC News.

Читайте такжеПорошенко: законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен международным партнерам«Это большая честь и мне очень приятно быть вместе с вами, господин президент. Вы - один из самых надежных и стратегических партнеров Украины. Мы действительно боремся, чтобы принести свободу и демократию», - заявил он.

«Я абсолютно убежден: Украина представляет собой историю успеха и я горжусь тем, что вы, господин президент, и США являетесь со-спонсорами этой истории успеха. Мы очень восхищаемся вашей ведущей ролью и вашими эффективными шагами, ведь сегодня двойной исторический день - 5 месяцев вашей работы на посту президента и три года после начала нового мирного плана для Украины», - добавил глава Украинского государства.

«Я абсолютно убежден, что эффективная координация наших усилий принесет мир нашей стране и поддержит нашу территориальную целостность и суверенитет», - заявил Порошенко.