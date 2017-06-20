Администрация Трампа поможет вернуть незаконно удерживаемых на Донбассе и в РФ украинцев - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Администрация президента США поможет Украине вернуть незаконно удерживаемых на Донбассе и в России заложников. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Вашингтоне.

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Порошенко отметил, что во время встреч в Белом доме передал письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ.

«Мы получили заверения в тех усилиях, которые приложит Администрация США для помощи украинцам вернуть наших парней и девушек домой», - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.