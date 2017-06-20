"Мусорные" голодовки: однофамилица Березюка во Львове начала акцию против Садового

Руководитель департамента внутренней и информационной политики Львовской ОГА Ольга Березюк объявила бессрочную голодовку под Львовским горсоветом на площади Рынок, 1, в знак протеста против бездеятельности городского головы Андрея Садового в решении проблемы мусора.

Об этом сообщает местное издание ZIK.

«Это моя идея. Она возникла, поскольку, так выглядит, что в XXI веке существует только такой способ коммуникации. Я требую от Садового перестать заниматься популизмом, делать громкие заявления, а делать реальные шаги. Первые шаги – ехать до общин и говорить. Потому что мы не можем вечно делать за него его работу. Буду сидеть здесь до тех пор, пока он не начнет реальных шагов. Бессрочная акция голодовки – сколько хватит сил», – сообщила Ольга Березюк.

Чиновник взяла отпуск и подала официальную заявку во Львовский городской совет об акции голодовки.

Читайте такжеВ Раде депутаты из "БПП" и "Самопомочи" пререкаются из-за львовского мусора

«Почему не я? Я как вр. и. о. директора департамента информационной политики очень хорошо понимаю, насколько манипулируют информацией, подают ее извращенно. Если, например, я сижу на совещании и слышу одно, а потом в прессу выходит и массово тиражируется совсем другое – то просто сердце болит. У нас нет таких пиар-технологов, которые есть у Андрея Ивановича, продуманных стратегий воздействия на человеческое сознание, но есть я, которая хочет таким образом выразить свою гражданскую позицию», – добавила Ольга Березюк.

С ее слов, председатель ЛОГА Олег Синютка отговаривал ее от такого шага.

Комментируя акцию голодовки председателя фракции «Самопомич» в Киеве, Ольга Березюк отметила: «Наверное, они нам показали, что это единственный способ коммуникации. Подала официальную заявку в городской совет, чтобы Садовый наконец взялся решать проблему мусора».

Как сообщал УНИАН, накануне председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил о начале голодовки из-за мусорного кризиса в Львове.