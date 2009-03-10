Балога выдает желаемое за действительное - эксперт

08:29, 10 марта 2009
Политика
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Угрозы выборов нет?

Обострение в украинской политической жизни, в частности ситуацию вокруг СБУ и «Нафтогаза», политологи считают угрозой единства правящей коалиции. Но не основанием для досрочных парламентских выборов.

Заявление Виктора Балоги о возможности в любой момент объявить внеочередные парламентские выборы слишком преувеличено, сказал в интервью «Немецкой волне» научный директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань: «Формальное существование коалиции не позволяет президенту воспользоваться правом роспуска парламента. Скорее всего, Балога выдает желаемое за действительное».

В то же время Гарань не исключил распада действующей и создание нового большинства при участии БЮТ и Партии регионов. В свою очередь, политолог Виктор Небоженко считает, что такое развитие событий могло бы повлечь распад фракции БЮТ. Он напомнил, что несмотря на  нестабильность, действующая коалиция принимает большинство законопроектов правительства и успешно преодолевает президентские «вето». По его мнению, депутаты нынешнего большинства рассматривают высокие шансы на победу Юлии Тимошенко на президентских выборах, как гарантию обеспечения собственного политического будущего.

 

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