Радикальная партия отказалась поддерживать медицинскую, пенсионную и земельную реформы

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что представители РПЛ не будут поддерживать медицинскую, пенсионную и земельную реформы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

Читайте такжеРада отправила на доработку законопроект о Конституционном суде"Наша команда в парламенте, как и раньше, так и сейчас, не будет поддерживать инициированнe. властью так называемую медицинскую, пенсионную, земельную реформу по одной причине: это не реформа, это имитация", - сказал депутат.

По его мнению, "все эти инициированные властью имитации преследуют одну цель — выполнить меморандум с Международным валютным фондом для того, чтобы взять очередной кредит для латания бюджетных дыр".

Зато, отметил Ляшко, Радикальная партия предлагает "альтернативу". "В парламенте зарегистрирован проект постановления о, антикризисном плане действий. Мы предлагаем его рассмотреть. Там четко, пошагово указано, что мы должны делать для того, чтобы восстанавливать нашу экономику, способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и радикальному повышению доходов людей", - добавил он.