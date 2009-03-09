Регионалы готовы избирать Президента в парламенте

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ выступает за переход Украины от парламентско-президентской формы правления к парламентской. Как сообщает «Украинская правда» , об этом он сказал в эфире "Нашего радио".

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что довольно эффективной может быть и президентская модель формы правления, но целесообразность ее установления в каждой стране определяется национальными традициями.

"Если сохранить парламентско-президентскую (республику) с прямыми выборами президента, независимо от того, что будет прописано в Конституции, будет обязательно два центра (президент и премьер-министр), которые будут иметь одинаковую легитимность, и возможность эффективного функционирования будет зависеть исключительно от политической культуры", - отметил он.

Первый заместитель председателя ВР также напомнил, что в условиях парламентской республики глава государства избирается парламентом.

А.ЛАВРИНОВИЧ не исключает, что в 2009 году фракции Партии регионов и БЮТ в парламенте могут объединить усилия с целью внесения изменений в Конституцию, в том числе и для изменения формы правления.