Ющенко уверен, что гривня заслуживает доверия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на сегодняшний день украинская гривня недооценена и необходимо вернуть доверие населения к национальной валюте.

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

«Гривню подтачивает дефицит торгового сальдо. У нас первый месяц, когда мы имеем позитивное сальдо, и это ответ на то, что одна из проблем, которая в прошлом году забрала у нас 12 млрд. долл. (90 млрд. грн. оттока депозитов – УНИАН) уже исправлена. Второе – платежное сальдо, платежные счета. Мы сказали: наши платежи в 2009 году 12 млрд. долл., у нас резервы сегодня 26 миллиардов. 26 минус 12, добавьте 12 млрд. займы МВФ – таким образом, мы выходим на нормальные валютные резервы. Мы можем обслужить все потребности – корпоративные, госбюджета по внешним заимствованиям. Это говорит о том, что у нас есть нормальное видение того, как удержать под контролем стабильность, прежде всего, денег и путем формирования второго пакета стабилизационных мер и изменений в бюджет, на что, я надеюсь, правительство пойдет, мы об этом говорили с премьер-министром на последнем совещании и премьер дала слово, что изменения в бюджет будут внесены, правда, в конце апреля или скорее в мае. Думаю, что это время мы приблизим, и через гармонизированный бюджет, через сбалансированный Пенсионный фонд, через нормальную торговую политику, через сбалансированные платежные операции, уверен мы даем стопроцентный полный и правильный ответ, что в Украине будут стабильные деньги», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что возвращение доверия к гривне в руках всех 47 миллионов жителей Украины.

«Я уверен, что гривня… заслуживает того, чтобы мы сегодня еще раз с доверием к ней отнеслись и вместе с ней отнеслись с доверием к центральному банку и банковской системе», - сказал В.ЮЩЕНКО.