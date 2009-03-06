В ПР вспомнили старые времена: «когда на бюро горкома партии...»
Ефремов - о назначении Наливайченко
Заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает нелогичным действия БЮТ, касающиеся назначения Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя Службы безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
А.ЕФРЕМОВ напомнил, что эта политическая сила неоднократно высказывала свои претензии по поводу деятельности В.НАЛИВАЙЧЕНКО, но впоследствии поддержала предложение Президента о назначении его председателем СБУ.
«Я вспомнил старые времена, когда на бюро горкома партии рассматривают кандидатуру руководителя, а первый секретарь говорит: давайте мы его исключим, а тот говорит, что он не член партии. На что раздается ответ: тогда давайте мы его примем, а затем исключим. Это та ситуация, когда БЮТ желает утвердить на должность руководителя СБУ, а затем будет с ним разбираться», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, УНИАН. Верховная Рада Украины дала согласие на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.
За принятие соответствующего решения проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" проголосовали 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.