В Харькове объявили о начале кампании за отставку мэра Добкина

Общественная организация «Городской дозор» объявила о начале кампании за отставку Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и роспуск городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель организации “Городской дозор” Владислав ПРОТАС.

По его словам, в понедельник, 16 октября, возглавляемая им организация официально начала процесса формирования инициативных групп для сбора подписей за проведение референдума по отзыву мэра Харькова М.ДОБКИНА.

В.ПРОТАС сообщил, что на суд харьковчан планируется вынести два вопроса: о недоверии к мэру М.ДОБКИНУ и всему нынешнему депутатскому корпусу Харьковского горсовета. Он отметил, что основаниями для выражения недоверия мэра является невыполнение им своих предвыборных обещаний и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Мэра также обвиняют в “уничтожении частного бизнеса”.

По словам руководителя “Городского дозора”, события последнего времени в Харькове вызывают большое возмущение большинства населения - ни одна сессия горсовета не прошла без пикетирований и других акций протеста, жители города в том или другом районе все чаще прибегают к защите своих прав путем локальных акций протеста против неудовлетворительной работы коммунальных предприятий, ЖЭКов, дорожных служб и больниц.

Социологический опрос, проведенный “Городским дозором” засвидетельствовал, что за проведение референдума готовы поставить подписи 63% респондентов, а 49% опрошенных заявили, что проголосуют за отставку мэра и роспуск городского совета.

По мнению В.ПРОТАСА, сбор подписей ориентировочно может начаться в декабре этого года, а сам референдум, если харьковчане поддержат идею его проведения, может состояться в феврале - марте 2007 г.

Следовательно, отметил В.ПРОТАС, харьковчане вынесут свой вердикт М.ДОБКИНУ о том, “как он выполняет обязанности и предвыборные обещания”, и таким образом все увидят, “насколько люди в нем разочаровались”. Если городской председатель считает свою работу достаточной и не испугается этого экзамена, сказал В.ПРОТАС, то он может “посодействовать проведению референдума”.

Как сообщал УНИАН, кроме «Городского дозора», за необходимость отзыва с должности городского председателя М.ДОБКИНА высказались руководители областных организаций партий «Народный Союз Наша Украина», Украинской народной партии, Партии промышленников и предпринимателей Украины, партии “Реформы и порядок”, УРП “Собор” и Христианско-демократического союза. Отдельно о необходимости отставки мэра заявило Объединение профсоюзов Харьковской области.