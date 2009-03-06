Тимошенко: Украина хочет присоединиться к НАТО, но...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина хочет присоединиться к НАТО, однако в этом вопросе необходимо рассматривать все аспекты.

Как сообщает французская газета “La Croix”, об этом она заявила во время своего пребывания в Париже во время встречи с корреспондентами изданий “La Croix”, “Les Йchos” и “La Tribune”.

“Во-первых, Украина не может остаться за пределами крупных безопасностных систем. Однако мы встречаем два препятствия: во-первых, отсутствие единства граждан, поскольку лишь около 30% украинцев поддерживают присоединение к Альянсу... плюс отсутствие единства среди европейских стран относительно вступления Украины в НАТО”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что необходимо провести работу для того, чтобы убедить собственных граждан в необходимости вступления в НАТО, а также проводить диалог с Германией и Францией по данному вопросу.