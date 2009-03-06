В парламенте сегодня - «день газа»

Верховная Рада на своем пленарном заседании планирует заслушать отчет временной следственной комиссии относительно газовой ситуации в Украине. С такой инициативой выступил спикер Владимир Литвин.

Депутаты должны заслушать отчет комиссии о состоянии функционирования газотранспортной системы Украины, а также об обеспечении голубым топливом потребителей.

Накануне в парламенте был день СБУ. Депутаты, недовольные штурмом и потасовками в «Нафтогазе», создали временную следственную комиссию, которую возглавил Роман Зварич, и хотят существенно ограничить полномочия Службы безопасности Украины. После внесения изменений чиновники будут назначать руководителя спецподразделения «Альфа».

Если Президент будет долго думать, кого предложить на должность главы СБУ, народные избранники могут назначить исполняющего обязанности. Такую инициативу спикер назвал сведением политических счетов.

Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины: "Давайте придерживаться принципиальной позиции и не сводить политические счета".

ICTV