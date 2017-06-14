Россия повторяет шаги СССР, пытаясь искусственно изменить демографический состав оккупированного Крыма - Тука

Россия постоянно наращивает военный потенциал на территории аннексированного полуострова Крым, что может стать угрозой не только с точки зрения возможной агрессии России на материковую часть Украину, но и с точки зрения изменений этнического состава населения данного региона. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает МВОТ.

Тука подчеркнул, что Россия повторяет шаги Советского Союза.

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«Огромный вопрос – увеличение военного потенциала России на территории Крыма. Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза – искусственно изменяет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства», – подчеркнул он.

Тука также сообщил, что Россия блокирует украинские сайты, которые предоставляют гражданам на аннексированных территориях возможность изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские высшие учебные заведения.

Как сообщал УНИАН ранее Тука заявлял, что если не будет мощных внешних факторов, российская агрессия на Донбассе продлится три-пять лет.

"Я не думаю, что это (возвращение оккупированного Донбасса под власть Украины - Ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может занять три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака", - сказал он.