В Минюсте Нидерландов подписали ратификацию Ассоциации с Украиной

В Министерстве юстиции Нидерландов сегодня подписан закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

Читайте такжеПорошенко заявил о важности реализации "Плана Маршалла для Украины""Супер, что Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации Соглашения об ассоциации! Ждем завтра публикации в официальном издании", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Вчера, 12 июня, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября.

В разговоре с журналистами дипломаты Представительства ЕС объяснили, что Нидерланды должны передать ратификационные грамоты Генеральному секретариату Совета ЕС, который, проанализировав их, должен официально сообщить о завершении всех формальных процедур по ратификации Соглашения об ассоциации. После этого соглашение окончательно вступит в силу в первый день второго месяца после объявления. Таким образом, они ожидают, что это должно произойти 1 сентября.