Гройсман прибыл с официальным визитом в Хорватию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник прибыл с официальным визитом в Республику Хорватия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в ходе визита Гройсман встретится с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, председателем Хорватского Сабора Горданом Яндроковичем и президентом страны Колиндой Грабар-Китарович.

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Премьер также примет участие в работе украинско-хорватского бизнес-форума.

По итогам переговоров будет подписан Меморандум между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством по вопросам демографии, семьи, молодежи и социальной политики Хорватии о сотрудничестве в молодежной сфере.

Как сообщал УНИАН, Гройсман будет находиться с официальным визитом в Республике Хорватия 12-13 июня.