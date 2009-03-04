ВР стала на уши из-за задержания сотрудника Энергетической таможни
13:33, 04 марта 2009Политика
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Литвина отправили к Медведько
Верховная Рада поручила Председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ обратиться к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с предложением безотлагательно провести проверку законности возбуждения уголовного дела и задержания работника Энергетической региональной таможни.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 226 народных депутатов из 438 зарегистрированных в сессионном зале.
Кроме того, согласно решению, парламент ожидает, что Генеральная прокуратура проинформирует о принятых мерах прокурорского реагирования.
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